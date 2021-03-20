Зеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины" от 19 марта 2021 года.

Соответствующий указ №104/2021 обнародован на сайте главы государства.

Как сообщает пресс-служба ОП, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета Министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

"Учитывая это, правительство должно в двухмесячный срок проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами и усилении возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ, образованного на базе Государственного предприятия "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Также Кабмин должен сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для осуществления мониторинга, обнаружения и идентификации опасных химических веществ.

В этот же срок должен быть решен вопрос создания клинического токсикологического центра. Также должен быть сформирован и утвержден перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, а также порядок обращения с ними в Украине, установления гигиенических нормативов с учетом европейских подходов и мировых практик и тому подобное.

Кроме того, за три месяца правительство должно подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда №170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматскои конвенции о ртути.

Также в 2021 году должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.