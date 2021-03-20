Оккупанты стреляли сегодня около Пивденного

Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет.

Оккупанты стреляли сегодня около Пивденного
Фото: vchasnoua.com/

Сегодня, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

На действия противника украинские защитники открыли ответный огонь. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет.

В пятницу, 19 марта, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на территории ОРДЛО.

Напомним, в четверг, 18 марта, пророSSийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела получил смертельное пулевое ранение украинский военнослужащий.

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