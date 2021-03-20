В результате обстрела возле Водяного погиб украинский военный

На обстрел роSSийско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь.

Оккупанты на Донбассе открыли прицельный огонь в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное. В результате обстрела погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки “Восток”.

"Сегодня, 19 марта, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

На обстрел роSSийско-оккупационных войск украинские военные открыли ответных огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 марта, пророSSийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела получил смертельное пулевое ранение украинский военнослужащий.

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