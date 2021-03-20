Президент ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации".

Соответствующий указ №106/2021 обнародован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В документе отмечается, что решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации было принято с целью противодействия текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечения информационной безопасности Украины, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным дезинформационным воздействиям и кампаниям, недопущения манипулирования общественным мнением.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики возглавила Любовь Цыбульская - руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра.