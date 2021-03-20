Зеленский анонсировал аудит всех указов, принятых при президенте Януковиче

Их проверят на наличие решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины.

Зеленский анонсировал аудит всех указов, принятых при президенте Януковиче
Фото: Офис президента

В Украине будет проведен аудит всех указов, подписанных во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении по итогам заседания СНБО, на котором были приняты решения о введении санкций против ряда лиц, в том числе Януковича.

"О последнем лице в списке (санкций - ред.) - Януковиче. В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ. На наличие в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины", - приводит слова Зеленского Офис президента.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 марта ввел персональные санкции по двум спискам. Первый список по представлению Кабмина состоит из милиционеров, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях.

Второй список - экс-чиновники, бывшие депутаты и имеющие отношение к оккупации Крыма и Донбасса политики.

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