Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банков

Согласно приложениям к указу, речь идет о финучреждениях "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банков
Фото: ukrainepravo.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2021 года о продлении срока действия украинских санкций в отношении двух роSSийских банков.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно приложениям к указу, речь идет о финучреждениях "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны на три года продолжил санкции против двух роSSийских банков, срок действия которых заканчивался 19 марта.

Санкции, которые предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц, впервые были введены в 2017 году. Тогда под них попали пять украинских банков, которые принадлежали РоSSии: ОАО "Сбербанк", ОАО "ВиЕс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".

В течение первого года РоSSии удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЕс Банк" - его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко. В следующем году БМ Банк добровольно прекратил банковскую деятельность, а ВТБ - обанкротился.

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