Борис Джонсон получил прививку вакциной AstraZeneca
Джонсон также призвал других людей делать прививки против COVID-19.
Борис Джонсон
Фото: bbc.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.
Об этом он сообщил в Twitter.
Такой шаг имеет целью успокоить общественность и заверить людей в безопасности и эффективности вакцины.
56-летний Джонсон призвал других людей делать прививки против COVID-19, ссылаясь на данные независимого британского регулятора, которые свидетельствуют, что преимущества прививки вакциной AstraZeneca значительно превышают риски.
"Сделайте укол, когда вас попросят это сделать. Это хорошо для вас, это хорошо для вашей семьи и это замечательная вещь для всей страны", - написал он.
I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.
Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK