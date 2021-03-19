Борис Джонсон получил прививку вакциной AstraZeneca

Джонсон также призвал других людей делать прививки против COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Об этом он сообщил в Twitter .

Такой шаг имеет целью успокоить общественность и заверить людей в безопасности и эффективности вакцины.

56-летний Джонсон призвал других людей делать прививки против COVID-19, ссылаясь на данные независимого британского регулятора, которые свидетельствуют, что преимущества прививки вакциной AstraZeneca значительно превышают риски.

"Сделайте укол, когда вас попросят это сделать. Это хорошо для вас, это хорошо для вашей семьи и это замечательная вещь для всей страны", - написал он.

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.



Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

В апреле премьер-министр Великобритании лечился в больнице от COVID-19, где провел несколько дней в реанимации.

Ожидается, что премьер-министр Франции Жан Кастекс также получит прививку вакциной AstraZeneca.

Напомним, 16 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что пока не видит никаких признаков того, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбы.

С аналогичным заявлением 19 марта выступили во Всемирной организации здравоохранения.

С конца прошлой недели страны Европы начали останавливать использование вакцины AstraZeneca после того, как у некоторых людей после прививки этим препаратом образовались тромбы.

Вакцина AstraZeneca - пока единственная доступная вакцина против коронавируса в Украине.