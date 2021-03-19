Забродский: промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков

Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны, считает генерал.

Забродский: промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков
Фото: eurosolidarity.org

Промедление с созданием ВСК по делу «вагнеровцев» опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованным потребителям - в Кремль», - отметил Забродский.

«Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которое ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов», - убежден генерал Забродский.

По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны. «Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно, на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом», - говорит народный депутат.

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» является международной террористической организацией, которая делает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.

«На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбиванию транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН-26 под Луганском», - напомнил Забродский.

«За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный «крот» в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины», - констатирует представитель «Евросолидарности».

«Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Которое должно объединить всех парламентариев в Верховной Раде Украины», - резюмирует боевой генерал.

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