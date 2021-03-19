СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Под санкции попали такие компании:

"Геоконнект";

"Глобал Геоинвест";

"Транссетгео";

"Геопост";

"Геовертикаль";

"Геотаргет";

"Надрапрайд";

"Геофорс";

"Геостенс";

"Надравестгруп";

"Бест ойл компании";

"Надрапростир";

"Инфогеотренд";

"Эйджин марка";

"Экогазальянс";

"Эпивал энерджи";

"Юнол Ойл";

"Профиннафт";

"Бестгеотек".

К компаниям применен максимальное вид санкций, которые может применить Украины и СНБО.

По словам Данилова, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет или на Виргинских островах, или на других островных государствах".

Данилов также отметил, что СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.

"В течение короткого промежутка времени будет аудит всех разрешений на недра с 1994 года, появится публичная информация о каждом разрешении, обо всех бенефициарах недропользования. Если будет нарушение во время выполнения лицензионных условий - разрешения законно вернут народу", - сказал Данилов.

Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании-недропользователи, на которые СНБО наложила санкции, принадлежат украинско-роSSийскому олигарху Павлу Фуксу.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 марта ввел персональные санкции по двум спискам. Первый список по представлению Кабмина состоит из милиционеров, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях.