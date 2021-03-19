СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр
СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр.
Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Под санкции попали такие компании:
- "Геоконнект";
- "Глобал Геоинвест";
- "Транссетгео";
- "Геопост";
- "Геовертикаль";
- "Геотаргет";
- "Надрапрайд";
- "Геофорс";
- "Геостенс";
- "Надравестгруп";
- "Бест ойл компании";
- "Надрапростир";
- "Инфогеотренд";
- "Эйджин марка";
- "Экогазальянс";
- "Эпивал энерджи";
- "Юнол Ойл";
- "Профиннафт";
- "Бестгеотек".
К компаниям применен максимальное вид санкций, которые может применить Украины и СНБО.
По словам Данилова, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет или на Виргинских островах, или на других островных государствах".
Данилов также отметил, что СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.
"В течение короткого промежутка времени будет аудит всех разрешений на недра с 1994 года, появится публичная информация о каждом разрешении, обо всех бенефициарах недропользования. Если будет нарушение во время выполнения лицензионных условий - разрешения законно вернут народу", - сказал Данилов.
Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании-недропользователи, на которые СНБО наложила санкции, принадлежат украинско-роSSийскому олигарху Павлу Фуксу.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 марта ввел персональные санкции по двум спискам. Первый список по представлению Кабмина состоит из милиционеров, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях.