СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр

СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.

СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр
Фото: facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Под санкции попали такие компании:

  • "Геоконнект";
  • "Глобал Геоинвест";
  • "Транссетгео";
  • "Геопост";
  • "Геовертикаль";
  • "Геотаргет";
  • "Надрапрайд";
  • "Геофорс";
  • "Геостенс";
  • "Надравестгруп";
  • "Бест ойл компании";
  • "Надрапростир";
  • "Инфогеотренд";
  • "Эйджин марка";
  • "Экогазальянс";
  • "Эпивал энерджи";
  • "Юнол Ойл";
  • "Профиннафт";
  • "Бестгеотек".

К компаниям применен максимальное вид санкций, которые может применить Украины и СНБО.

По словам Данилова, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет или на Виргинских островах, или на других островных государствах".

Данилов также отметил, что СНБО проведет аудит всех без исключения разрешений, выдаваемых в сфере с 1994 года.

"В течение короткого промежутка времени будет аудит всех разрешений на недра с 1994 года, появится публичная информация о каждом разрешении, обо всех бенефициарах недропользования. Если будет нарушение во время выполнения лицензионных условий - разрешения законно вернут народу", - сказал Данилов.

Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании-недропользователи, на которые СНБО наложила санкции, принадлежат украинско-роSSийскому олигарху Павлу Фуксу.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 марта ввел персональные санкции по двум спискам. Первый список по представлению Кабмина состоит из милиционеров, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях.

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