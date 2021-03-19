Президент Литвы посетил раненых бойцов в Главном военном клиническом госпитале

Науседа отметил, что его страна также не чувствует себя в безопасности "рядом с циничным и опасным соседом".

Сегодня, 19 марта, во время официального визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа во главе делегации высокого уровня, в составе которой - министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, совместно с министром обороны Украины Андреем Тараном посетили раненых украинских военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Науседа пообщался с военнослужащими, поинтересовался их самочувствием и настроением, услышал историю их боевых ранений, расспросил, кто откуда родом, за какие футбольные команды они болеют. Он пожелал скорейшего выздоровления защитникам Украины и вручил им ценные подарки.

Таран обратил внимание литовских партнеров, что, несмотря на мирные инициативы Украины, на востоке Украины не прекращаются враждебные провокации и обстрелы.

Фото: mil.gov.ua

"Вчера мы потеряли еще одного нашего защитника. С момента режима прекращения огня зафиксировано уже более тысячи нарушений вооруженными формированиями РоSSийской Федерации. Для нас каждое ранение, каждая потеря - это личная ответственность и тяжелый груз. Поэтому международная поддержка, работа в составе дипломатических и политических форматов является важной составляющей прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул министр обороны Украины.

Науседа отметил, что его страна также не чувствует себя в безопасности "рядом с циничным и опасным соседом".

"Литва всегда будет с вами, ребята!", - обратился он к украинским защитникам.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Напомним, вчера Науседа прибыл с двухдневным визитом в Украину. Он встретился с президентом Украины, а на совместной пресс-конференции призвал мир укрепить санкции против РоSSии.