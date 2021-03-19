СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и бывших высокопоставленных чиновников

Также предлагается применить санкции к юридическим лицам - владельцам ПАО "Донецкоблгаз".

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и бывших высокопоставленных чиновников
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействовавших укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов на заседании СНБО.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей государства, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для «спасения» русскоязычного населения", - сообщил Баканов.

В частности речь идет о санкциях к Виктору Януковичу и бывшим премьер-министру Николаю Азарову, министру обороны Павлу Лебедеву, министру образования Дмитрию Табачнику, генеральному прокурору Виктору Пшонке и ряду других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на «референдуме» в Крыму. А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророSSийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию «Харьковских соглашений». А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", - резюмировал Баканов.

Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ПАО "Донецкоблгаз". Ведь они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Напомним, 21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. От Партии регионов за было 160 голосов (из 161 члена фракции), весь состав Компартии (27 человек), 20 нардепов Блока Литвина (тоже весь состав), 13 внефракционных, в частности Инна Богословская и Василий Киселев, 9 от БЮТ (сама Тимошенко выступала против ), 7 от НУНС.

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