21-23 марта Разумков посетит Брюссель и Люксембург

Спикер парламента посетит институции Европейского Союза и НАТО.

21-23 марта Разумков посетит Брюссель и Люксембург
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков осуществит визит в Королевство Бельгия и Великое Герцогство Люксембург.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"21-23 марта глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург)", - говорится в сообщении.

В понедельник Разумков посетит институции Европейского Союза, штаб-квартиру НАТО, Палату Представителей Бельгии. Программой визита предусмотрены встречи главы Верховной Рады с заместителем генерального секретаря НАТО, с президентом Европейского парламента, с главой Палаты представителей Бельгии.

Во вторник планируется осуществить визит в Палату депутатов Люксембурга. Согласно программе визита, Разумков встретится с главой Палаты депутатов Люксембурга, с членами Комитета по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Люксембурга.

Напомним, согласно опросу Центра Разумкова, украинцы больше доверяют Дмитрию Разумкову, чем президенту Владимиру Зеленскому.

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