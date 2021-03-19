Кличко обратился к киевлянам относительно локдауна

Мэр заявил, что тоже не в восторге от локдауна, но «надо преодолеть этот вызов».

Локдаун необходим, чтобы спасти жизни и здоровье людей, ведь количество больных в Киеве растет. Об этом Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«В общей сложности в стационарах города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. По сравнению с январем этого года заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза», - отметил Кличко.

Лидер партии «Удар» подчеркнул, что его решения продиктованы не погоней за рейтингом, а ответственностью за жизнь и здоровье киевлян.

«Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна. Но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На весах - жизнь. Прошу всех понять это и ответственно относиться к ситуации», - призвал Кличко.

Он заверил, что последствия игнорирования ситуации могут быть катастрофическими.

«Наша задача - сохранить здоровье и жизни киевлян. Поэтому, чтобы приостановить такое стремительное расползание болезни, чтобы не легла медицинская система, мы были вынуждены принять решение о строгих ограничениях. Ибо, если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими», - отметил он.