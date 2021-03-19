Премьер Франции вакцинировался препаратом AstraZeneca

В стране возобновили вакцинацию AstraZeneca, но только людей старше 55 лет.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс публично сделал прививку против коронавируса COVID-19 первой дозой вакцины AstraZeneca.

Как пишут местные СМИ, процедура прошла в военном госпитале, как только во Франции восстановили вакцинацию AstraZeneca, но лишь людей старше 55 лет.

Накануне Кастекс заявил, что вакцинируется именно этой вакциной.

Фото: twitter.com/JeanCASTEX

Напомним, накануне ряд стран ЕС, в том числе - Франция, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что это - "предохранительная мера". Он также выразил надежду, что вскоре удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".

Сегодня страны Европы начали восстанавливать вакцинацию AstraZeneca после того, как EMA признало ее "безопасной и эффективной", не найдя связи между прививками и возникновением тромбов.

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