?Национальный совет реформ впервые с сентября собрался на заседание

Национальный совет реформ в пятницу, 19 марта, собрался на первое с сентября заседание.

Заседание состоялось при участии главы Нацсовета, президента Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, секретаря СНБО Алексея Данилова и других членов совета.

"После заседания нашего совета реформ будет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Я хотел бы, чтобы наш прекрасный совет реформ давал такой же реальный результат и положительный фидбэк", - сказал в начале работы совета Зеленский.

Он подчеркнул, что ждет от совета реформ, которые бы давали результат. "Реформы не ради реформ, а реформы, от которых людям легче, а бизнесу лучше", - сказал Зеленский.

В свою очередь Михаил Саакашвили, который является главой Исполнительного комитета реформ, сообщил, что в повестку дня заседания были вынесены проблемные вопросы, которые не решались десятилетиями.

"Сегодня мы обсуждаем вопрос упрощения трудового законодательства. Тридцать лет украинской независимости никто не додумался не только его упростить - наоборот, только усложняли для бизнеса и бюрократизировали", - сказал Саакашвили. По его словам, эта реформа будет иметь революционный эффект для 70% украинского бизнеса.

Также на заседании собираются предложить механизм ликвидации "коррупционной кормушки" по растаможиванию автомобилей и прекращению "грабежа среди белого дня" в эквайринге.

Напомним, что предыдущее заседание Нацсовета реформ состоялось 29 сентября 2020 года.

На нем обсуждалось упрощение подключения к электросетям, реформа ГАСИ и реформа недропользования.