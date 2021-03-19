Кабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУ

Конкурсы на государственную службу почти год не проводились.

Кабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУ
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров объявил с 18 марта ряд конкурсов на занятие топ-должностей в центральных органах исполнительной власти.

Соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства 17 марта.

Конкурсы объявлены на занятие должностей:

  • главы Государственной налоговой службы (№203-р)
  • государственного секретаря Министерства инфраструктуры (№204-р)
  • главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (№205-р)
  • главы Государственной аудиторской службы (№206-р)
  • главы Национальной службы здоровья (№207-р).

Сейчас Налоговую возглавляет Алексей Любченко, Аудиторскую службу - Геннадий Плис, НСЗУ - Андрей Виленский в статусе и.о., госсекретарем Мининфраструктуры является Владимир Бучко, а Государственная инспекция архитектуры и градостроительства только создается.

Напомним, что конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса еще в апреле 2020 года.

В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление.

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