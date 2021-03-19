Кабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУ
Конкурсы на государственную службу почти год не проводились.
Кабинет министров объявил с 18 марта ряд конкурсов на занятие топ-должностей в центральных органах исполнительной власти.
Соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства 17 марта.
Конкурсы объявлены на занятие должностей:
- главы Государственной налоговой службы (№203-р)
- государственного секретаря Министерства инфраструктуры (№204-р)
- главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (№205-р)
- главы Государственной аудиторской службы (№206-р)
- главы Национальной службы здоровья (№207-р).
Сейчас Налоговую возглавляет Алексей Любченко, Аудиторскую службу - Геннадий Плис, НСЗУ - Андрей Виленский в статусе и.о., госсекретарем Мининфраструктуры является Владимир Бучко, а Государственная инспекция архитектуры и градостроительства только создается.
Напомним, что конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса еще в апреле 2020 года.
В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление.