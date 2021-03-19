В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в Нацбанке

"ОП призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели".

В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в Нацбанке
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента Владимира Зеленского растет обеспокоенность по поводу внутренних распрей в Национальном банке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Офис президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина. Хотя президент не может и не будет вмешиваться в какое-либо расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать каких-либо личных интересов при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Офис президента отмечает, что при поддержке западных партнеров Украина "будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком".

Напомним, ранее издание "Kyiv Post" со ссылкой на документ Генеральной прокуратуры сообщило, что против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, а также нескольких сотрудников, которые работали над национализацией ПриватБанка в 2016 году, ведется расследование.

По информации газеты, им могут быть предъявлены обвинения в государственной измене за раскрытие информации НБУ ряду компаний, в частности, аудиторской компании Kroll, консалтинговой компании AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells and Asters. Все эти компании были наняты государством для расследования ситуации в ПриватБанке, из которого перед национализацией менеджментом были выведены 5,5 млрд долларов.

За предыдущее интервью газете Kyiv Post Рожкова получила выговор, а ее полномочия серьезно урезали.

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