?Бывшему майору ВСУ объявили подозрение в халатности по делу о гибели трех саперов в Балаклее

Военный отсутствовал во время транспортировки взрывчатки и не мог руководить действиями подчиненных.

Сообщено о подозрении экс-командиру отряда разминирования воинской части А1352, бывшему майору Вооруженных Сил Украины, в небрежном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, командир отряда, вопреки требованиям устава, находился в здании на административной территории, зная, что он должен присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных.

"При этом он должен был обеспечить личный состав транспортом, оборудованным для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники, а также - довести до их сведения принцип действия взрывоопасных предметов, правила обращения с ними и проверить их на знания и навыки по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму, а также обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов, а именно ЗРК ЗМ9 «Куб»", - отметили в СБУ .

Фото: gp.gov.ua

Таким образом, небрежное отношение военного служебного лица привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 ноября 2019 года в Балаклее из-за взрывов на Центральной артиллерийской базе погибли двое саперов и еще пятеро военных получили ранения. Через два дня умер еще один из раненых. Начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пообещал наказать виновных в гибели саперов.

Отметим, что временная следственная комиссия Верховной Рады поставила под сомнение официальную версию пожара на арсенале в Балаклее, который произошел в 2017 году. Глава комиссии Давид Арахамия заявил, что на самом деле в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался при подрыве специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. Арахамия при этом ссылается на данные Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса. В апреле прошлого года работу следственной комиссии решили продолжить.