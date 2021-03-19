Федоров вошел в состав СНБО

Совет национальной безопасности и обороны расширился до 21 человека.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом говорится в указе №102/2021 от 19 марта.

30-летний Федоров до 2019 года возглавлял запорожскую компанию SMMSTUDIO. В мае 2019 стал советником президента Зеленского.

В том же году был избран депутатом Верховной Рады, но сразу же перешел в исполнительную власть, став вице-премьером и возглавив вновь созданное министерство цифровой трансформации.

Федоров стал 21-м членом СНБО, куда входят также президент Украины и другие высшие должностные лица государства.