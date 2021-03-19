Порошенко: оппозиция - за вакцинацию, но вакцин нет

Он отметил, что, принимая закон о вакцинах №5247, необходимо прежде всего защитить людей.

Порошенко: оппозиция - за вакцинацию, но вакцин нет
Фото: Lb.ua

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что единственной причиной срыва антиковидной кампании в Украине является отсутствие необходимого количества вакцин из-за бездействия власти. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

«Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощности власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин», - отметил Порошенко.

«Власть завезла лишь 500 тысяч вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале «Дия», в лучшем случае вас отодвинут на 10-15 лет», - констатирует Петр Порошенко.

Он напомнил о многочисленных обещаниях власти по вакцинам.

«Владимир Зеленский заявил: «Украина будет среди первых стран, которые смогут закупить вакцины». Ложь. Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 миллион доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль. Ложь», - отметил пятый Президент.

«Степанов заявил: «Мы ожидаем поставки «Коронавакс», по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех необходимых документов по эффективности». Ложь. Зеленский сказал: «Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена исключительно для медиков. Потому что это неправильно». Ложь», - отметил Порошенко.

Он отметил, что, принимая закон о вакцинах №5247, необходимо прежде всего защитить людей.

«Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, министерство здравоохранения и на правительство», - резюмировал Петр Порошенко.

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