В Болгарии разоблачили шестерых роSSийских шпионов, один пытался скрыться в посольстве РФ

Прокуратура назвала этот случай невиданным со времен Второй мировой войны.

В Болгарии предъявили обвинение в шпионаже в пользу РоSSии шести лицам, среди которых действующие и бывшие военнослужащие.

Об этом сообщает местное издание Novini.bg.

Лидером группы считается бывший высокопоставленный военный разведчик, которого следователи называют "резидентом". Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также закончил разведывательную школу ГРУ в Москве.

Его задачей было создание сети агентов, в которую он успел завербовать четырех человек с доступом к секретной информации, которая касалась не только Болгарии, но и других стран Евросоюза и НАТО. Среди завербованных - чиновник Министерства обороны, двое действующих военных разведчиков и еще один бывший.

Один из задержанных по своим профессиональным обязанностям имел доступ к информации по противодействию гибридным угрозам и рискам, в том числе со стороны РоSSии. Другой в течение своей военной карьеры несколько раз выезжал за границу в составе болгарских военных контингентов.

"Резидент" встречался с ними в ресторанах, тренажерных залах, других публичных местах или в собственном автомобиле.

Шестым шпионом была жена "резидента", которая имеет двойное гражданство Болгарии и РоSSии. Она выступала посредником между "резидентом" и одним из сотрудников посольства РФ в Болгарии.

Один из участников группы пытался бежать, его задержали возле посольства РоSSии.

"Этот случай не имеет аналогов ни в нашей недавней истории, ни даже после 1944 года", - прокомментировал задержание шпионов главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

Представительница прокуратуры Сийка Милева подчеркнула, что следователи нашли вещественные доказательства, свидетельствующие о шпионской деятельности задержанных. В частности, задокументированы разговоры между "резидентом" и его женой, а также факты посещения ею посольства РФ .

Напомним, что в декабре 2020 года Болгария выслала роSSийского дипломата по обвинению в шпионаже. Еще двух роSSийских дипломатов объявили персонами нон грата в сентябре 2020 года.