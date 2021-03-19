В Верховной Раде не хватило голосов за отмену перехода на летнее время

Документ отправили на доработку.

В Верховной Раде не хватило голосов за отмену перехода на летнее время
Фото: analytic-info.net

В Верховной Раде не хватило голосов за проект закона, предусматривающий отмену перехода на летнее время.

За законопроект на внеочередном заседании проголосовали 212 народных депутатов из 226 необходимых. Документ направлен на доработку комитету минимальным количеством голосов. Если бы и за это не набралось достаточной поддержки, законопроект был бы отклонен полностью.

Документ предлагал установить киевское время независимо от сезона - время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, которая соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 (зимнее время).

В пояснительной записке указывается, что Евросоюз в 2021 году также отказывается от перевода часов.

"Законопроект, который вносится, не только направлен на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - РоSSийской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени, в свою очередь, позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в документе.

Перевод часов на летнее время в этом году состоится 28 марта.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект приняли 3 марта. При обсуждении документа нардепы не могли прийти к согласию, какой именно переход отменять - на летнее или зимнее время.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Литвы на украинском языке выступил в Верховной РадеПрезидент Литвы на украинском языке выступил в Верховной Раде
В Раде планируют отменить следующую пленарную неделюВ Раде планируют отменить следующую пленарную неделю
В Раде оценили перспективы голосования за денонсацию "харьковских соглашений"В Раде оценили перспективы голосования за денонсацию "харьковских соглашений"
В "Слуге народа" допускают возможность внеочередного заседания Верховной РадыВ "Слуге народа" допускают возможность внеочередного заседания Верховной Рады
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия "Харьковских соглашений"В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия "Харьковских соглашений"
Глава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидомГлава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидом
В Раде начали рассмотрение около 3000 поправок к законопроекту о земельной реформеВ Раде начали рассмотрение около 3000 поправок к законопроекту о земельной реформе
ВАКС приостановил производство на время розыска судьи Вовка и отказал в отводе следственного судьиВАКС приостановил производство на время розыска судьи Вовка и отказал в отводе следственного судьи
171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии
Последние новости
Подгружаем последние новости