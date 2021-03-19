В Верховной Раде не хватило голосов за отмену перехода на летнее время

В Верховной Раде не хватило голосов за проект закона, предусматривающий отмену перехода на летнее время.

За законопроект на внеочередном заседании проголосовали 212 народных депутатов из 226 необходимых. Документ направлен на доработку комитету минимальным количеством голосов. Если бы и за это не набралось достаточной поддержки, законопроект был бы отклонен полностью.

Документ предлагал установить киевское время независимо от сезона - время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев , которая соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 (зимнее время).

В пояснительной записке указывается, что Евросоюз в 2021 году также отказывается от перевода часов.

"Законопроект, который вносится, не только направлен на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - РоSSийской Федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени, в свою очередь, позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в документе.

Перевод часов на летнее время в этом году состоится 28 марта.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект приняли 3 марта. При обсуждении документа нардепы не могли прийти к согласию, какой именно переход отменять - на летнее или зимнее время.