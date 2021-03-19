Рада приняла закон об освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия

Верховная Рада на внеочередном заседании 19 марта приняла за основу и в целом закон, освобождающий от ответственности за неблагоприятные последствия производителей вакцин от коронавируса. Документ необходим для того, чтобы Украина смогла получить препараты в рамках инициативы COVAX.

За законопроект №5247 проголосовали 236 депутатов.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам сообщил, что Кабмин должен разработать механизм, по которому государство будет нести ответственность за возможные неблагоприятные последствия вакцинации.

"Закон всегда рамочный ... Мы делаем рамку, которая связана с тем, что производитель просит. Это будет основанием для того, чтобы вакцина скорее попала", - прокомментировал он.

Закон вносит изменения в ст. 9 закона "О лекарственных средствах": "После государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) под обязательство для экстренного медицинского применения, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета Министров Украины имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), государственная регистрация которых осуществлена в соответствии с требованиями настоящей статьи , в том числе об отказе от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств, а также освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)".

Таким образом, ответственность за возможные неблагоприятные последствия вакцинации на себя берет государство.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона "обеспечит возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для специфической профилактики коронавирусной болезни, проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизирует риск усиления или повторной волны заболеваемости коронавирусной болезнью, что будет способствовать недопущению или, по крайней мере, смягчению нагрузки на систему здравоохранения и ослаблению широкомасштабной социальной и экономической дестабилизации, обеспечит возможность оперативного поступления на территорию Украины и применения в медицинской практике новых разработанных лекарственных средств и вакцин для лечения и профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)".

Медицинские работники освобождаются от ответственности, если они действовали согласно инструкции производителя вакцин. Правительство в течение 2 недель должно разработать механизм возмещения государством убытков в связи с возможными неблагоприятными последствиями.

Украина должна получить препарат Pfizer в рамках COVAX уже в следующем месяце, но парламент отменил пленарные заседания до 13 апреля. Поэтому депутаты решили провести внеочередное заседание.