Председатель ДФС анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом

Новый орган будет заниматься построением эффективного диалога между ДФС, бизнесом и профессиональными сообществами.

Председатель ДФС анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом
Фото: logos-ukraine.com.ua

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, который станет совещательным структурным отделом ДФС. Будущий орган станет весомым звеном для роста взаимодействия между украинскими предпринимателями и государственными органами.

Об этом Вадим Мельник объявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", пишет "УНИАН".

Среди задач нового органа - налаживание эффективного диалога между представителями бизнеса и властью, борьба с нелегальным бизнесом и теневой экономикой, а также качественное информирование о работе ДФС. Орган будет категоризировать запросы от предпринимателей и координировать деятельность с представителями СМИ.

В своем выступлении глава ДФС Вадим Мельник отметил, что диалог между государством и бизнесом является важной составляющей экономической безопасности Украины.

Предполагается, что Офис эффективного взаимодействия разработает карты сотрудничества с представителями отраслей и проводить встречи с представителями профессиональных ассоциаций для согласования ключевых вопросов.

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