Одесский суд оставил Стерненко под стражей

Сегодня суд рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста из СИЗО.

Одесский суд оставил Стерненко под стражей
Фото: Lb.ua

Приморский районный суд Одессы оставил под стражей активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии.

Об этом сообщается на странице Стерненко в фейсбуке.

"Судья Ершова самовольно оставила Стерненко под стражей", - говорится в сообщении.

Сегодня суд рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста из СИЗО. Защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко и его соратника Руслана Демчука виновными в похищении человека и приговорил обоих к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Стерненко считает дело политически мотивированным.

Речь идет о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата.

Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до настоящего времени.

Приговор вызвал массовые протесты в разных городах. В Киеве во время акции под ОПУ в день приговора произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько полицейских получили ожоги глаз. Также от слезоточивого газа пострадали некоторые протестующие.

На фоне общественного резонанса из-за приговора прокурор Одесской области Сергей Костенко дал брифинг по делу против Стерненко. Он заявил, что совокупность доказательств позволила прокуратуре занять позицию о наличии преступления и причастности к нему Стерненко и Демчука. Он также отметил, что, по мнению прокуратуры, целью преступления была не материальная выгода (потерпевший утверждал, что у него забрали 300 гривен), а "попытки принудить его к прекращению общественной деятельности и сложению депутатских полномочий".

В первую субботу после приговора под Офисом президента собрался еще один митинг в поддержку Стерненко и Антоненко. Его участники пешком двинулись к Офису генерального прокурора. Акции продолжаются.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК составило на Садового 14 админпротоколовНАПК составило на Садового 14 админпротоколов
Под дачей Зеленского устроили акцию в поддержку Стерненко и АнтоненкоПод дачей Зеленского устроили акцию в поддержку Стерненко и Антоненко
Верховный суд оставил без движения иск, оспаривающий указ Зеленского об отстранении ТупицкогоВерховный суд оставил без движения иск, оспаривающий указ Зеленского об отстранении Тупицкого
Аваков о деле Стерненко: "Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря"Аваков о деле Стерненко: "Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря"
В Молдову доставили первую партию вакцины AstraZeneca из РумынииВ Молдову доставили первую партию вакцины AstraZeneca из Румынии
В Киеве завершилась акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем", столкновений не было (обновлено)В Киеве завершилась акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем", столкновений не было (обновлено)
В Киеве проходит акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" (обновлено)В Киеве проходит акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" (обновлено)
Под Офисом президента начался второй протест в поддержку СтерненкоПод Офисом президента начался второй протест в поддержку Стерненко
Полиция пытается попасть в офис организаторов акции в поддержку СтерненкоПолиция пытается попасть в офис организаторов акции в поддержку Стерненко
"Слуги народа" требуют перевести Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать ему безопасность"Слуги народа" требуют перевести Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать ему безопасность
Последние новости
Подгружаем последние новости