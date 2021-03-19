Одесский суд оставил Стерненко под стражей

Сегодня суд рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста из СИЗО.

Приморский районный суд Одессы оставил под стражей активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии.

Об этом сообщается на странице Стерненко в фейсбуке.

"Судья Ершова самовольно оставила Стерненко под стражей", - говорится в сообщении.

Сегодня суд рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста из СИЗО . Защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко и его соратника Руслана Демчука виновными в похищении человека и приговорил обоих к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Стерненко считает дело политически мотивированным.

Речь идет о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата.

Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до настоящего времени.

Приговор вызвал массовые протесты в разных городах. В Киеве во время акции под ОПУ в день приговора произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько полицейских получили ожоги глаз. Также от слезоточивого газа пострадали некоторые протестующие.

На фоне общественного резонанса из-за приговора прокурор Одесской области Сергей Костенко дал брифинг по делу против Стерненко. Он заявил, что совокупность доказательств позволила прокуратуре занять позицию о наличии преступления и причастности к нему Стерненко и Демчука. Он также отметил, что, по мнению прокуратуры, целью преступления была не материальная выгода (потерпевший утверждал, что у него забрали 300 гривен), а "попытки принудить его к прекращению общественной деятельности и сложению депутатских полномочий".

В первую субботу после приговора под Офисом президента собрался еще один митинг в поддержку Стерненко и Антоненко. Его участники пешком двинулись к Офису генерального прокурора. Акции продолжаются.