Конституционный суд Португалии отклонил принятый парламентом закон об эвтаназии

Документ снова будет предложен к рассмотрению.

Конституционный суд Португалии отклонил закон об эвтаназии и о самоубийстве при врачебном содействии, одобренный парламентом в конце января этого года.

Об этом сообщает VaticanNews.

Судьи заявили об антиконституционном характере закона, поскольку не определены понятия "невыносимое страдание" и "постоянное ухудшение крайней сложности". Отмечается, что эти состояния перечислены как условия для доступа к эвтаназии, однако Конституционный суд требует "ясных, четких и контролируемых норм".

Епископы Португалии выразили удовлетворение в связи с отменой легализации эвтаназии, что в недавнем документе Святейшего Престола было расценено как "преступление против человеческой жизни". Епископская конференция страны активно боролась против принятия этого закона, и в специальном заявлении она подтверждает позицию Церкви, подчеркивая, что человеческая жизнь неприкосновенна, а эвтаназия - противоречит достоинству человеческой личности и Конституции Португальской Республики.

Одобренный 29 января закон был передан на рассмотрение Конституционному суду президентом Марселу Ребелу де Соуза, который считает, что в тексте закона есть неясности. Однако отклоненный закон снова будет предложен на рассмотрение парламента.

Напомним, в декабре прошлого года Конституционный суд Австрии постановил, что закон о запрете эвтаназии нарушает право человека на cамоопределение.

В феврале 2020 года Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что право на смерть по собственному желанию относится к личным правам человека.

До этого в Европе помощь тяжелобольным по уходу из жизни была разрешена законом только в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Люксембурге.