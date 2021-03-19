Большинство законодателей поддержали внесенный левым правительством Испании законопроект о легализации активной эвтаназии. Впрочем, одна из оппозиционных партий пообещала подать иск в Конституционный суд страны, передает DW.

В ходе проведенного в четверг, 18 марта, голосования 202 депутата поддержали внесенный левым правительством страны законопроект. Против проголосовал 141 депутат - члены консервативной Народной партии (PP) и правой популистской партии Vox, а также двух более мелких партий. Два члена парламента воздержались при голосовании, сообщает агентство новостей dpa.

Нижняя палата парламента Испании уже одобрила этот законопроект в декабре прошлого года. Впрочем, члены верхней палаты - Сената - внесли некоторые поправки в документ, которые и были проголосованы 18 марта.

Министр здравоохранения Каролина Дариас подчеркнула, что цель заключается в том, чтобы "избежать страданий" с помощью сбалансированного закона, предусматривающего все гарантии, сообщает газета La Vanguardia. Между тем партия Vox объявила, что она обратится по поводу этого закона в Конституционный суд Испании .

Эти изменения в законодательство Испании допускают активную эвтаназию врачами для совершеннолетних пациентов, которые неизлечимо больны. В законе упоминаются косвенная эвтаназия в виде ассистированного самоубийства, а также активная эвтаназия в виде намеренного причинения смерти. В целом для последнего предусмотрена сложная процедура с участием различных врачей, адвокатов и комиссий, где больной должен в общей сложности четыре раза заявить о том, что он не хочет больше жить.

Таким образом, Испания стала пятой страной в мире, где приняли закон об эвтаназии. Ранее это сделали в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Канаде, пишет издание El Pa?s. В Португалии парламент сейчас вносит поправки в аналогичный закон, поскольку Конституционный суд объявил некоторые его части неконституционными.

Во время ассистированного суицида пациент сам принимает препараты для сокращения своей жизни, а врач ему в этом только помогает. Во время эвтаназии смертельный препарат в организм больного вводит непосредственно врач.