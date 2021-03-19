Рада отменила следующую пленарную неделю

Теперь депутаты соберутся в сессионном зале только 13 апреля.

Рада отменила следующую пленарную неделю
Фото: LB.ua

Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Киеве. Депутаты не будут собираться в сессионном зале до 13 апреля и будут работать в комитетах в онлайн-режиме.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании 19 марта.

Пленарные заседания должны были начаться со вторника, 30 марта, но вчера городские власти объявили об усилении карантинных ограничений, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля.

Парламентарии должны закончить рассмотрение поправок в Земельный кодекс. Из 3000 замечаний и предложений на этой пленарной неделе они успели пройти примерно 30%.

По оценке главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, если Рада продолжит рассматривать поправки к Земельному кодексу относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в таком темпе, как на этой неделе, то законопроект примут не раньше мая.

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