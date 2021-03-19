Суд разрешил распространять книгу о Стусе, которую пытался запретить Медведчук

Киевский апелляционный суд разрешил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Апелляционный суд снял запрет на распространение книги о Стусе после того, как такой запрет в октябре принял Дарницкий районный суд.

"Мы выиграли дело", - написал Вахтанг Кипиани в Facebook.

Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, который требовал цензурировать материал, на заседание суда не явился.

"17 марта представитель ответчика, Виктора Медведчука, прислал письмо с заявлением, в котором говорилось о том, что ответчик не сможет явиться в суд, аргументируя отсутствие занятостью ответчика в день проведения заседания, 19 марта. Сторона ответчика просит перенести заседание на другой день", - сказал судья, слова которого цитирует Укринформ.

Однако просьбу ответчика о переносе заседания отклонили.

"Дело Василия Стуса" - сборник документов из шеститомного уголовного дела КГБ УССР против украинского писателя. Книга вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тысяч экземпляров.

В августе 2019-го лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.

В октябре Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" за авторством Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука". Суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчуке.

В издательстве книги о Стусе, против которой судился Медведчук, заявили, что подадут апелляцию. Впоследствии в Vivat сообщили о том, что книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты после информации о решении суда, и о своем намерении допечатать новый тираж.

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.