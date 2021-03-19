Корниенко: если Рада продолжит рассмотрение поправок к Земельному кодексу такими темпами - закон примут не раньше мая

Партия власти пытается договориться с оппозиционными политсилами, настаивающими на рассмотрении своих поправок.

Земельная реформа в Украине должна заработать с 1 июля 2021 года, как и планировалось. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его оценке, если Рада продолжит рассматривать поправки к Земельному кодексу относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в таком темпе, как на этой неделе, то законопроект примут не раньше мая.

"Изменения к Земельному кодексу, законопроект №2194, если в таком темпе - начало мая, но надеемся на добрую волю коллег", - отметил Корниенко в ответ на вопрос корреспондента LB.ua.

Депутат добавил, что для ускорения рассмотрения партия власти ведет переговоры с политсилами, настаивающими на рассмотрении своих поправок к закону.

Напомним, что в течение текущей пленарной недели парламент рассматривал поправки к Земельному кодексу. Всего к повторному второму чтению документа было подано около 3000 поправок, депутаты успели рассмотреть чуть больше 30%.

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ настаивают на рассмотрении всех поправок. При этом в "Слуге народа" поправки называют "законодательным спамом".

Документ вызвал разногласия среди нардепов из-за положения о разрешении покупки украинской земли иностранными структурами. Также в зале критиковали предложение лишить Госгеокадастр большинства функций и оставить ему только ведение кадастра и разрешить продажу участков с особой ценностью. В общем законопроект призван вернуть в коммунальную собственность земли местных общин за пределами населенных пунктов.

Одним из самых спорных предложений документа является то, что он фактически исключает запрет на приобретение земельных участков иностранцами.

Чтобы принимать важные законодательные акты параллельно с процессом рассмотрения поправок, Рада сегодня проведет два внеочередных заседания.