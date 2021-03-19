На празднование иудейского нового года в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов

Министры внутренних дел Украины и Израиля провели телефонный разговор.

На празднование иудейского нового года в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов
Фото: Lb.ua

В этом году на празднование Рош ха-Шана (иудейского нового года) в Умани Черкасской области Украины будут впускать только вакцинированных хасидов.

Об этом по итогам телефонного разговора министра внутренних дел Украины Арсена Авакова со своим израильским коллегой Арье Дери сообщает пресс-центр МВД.

Как отмечается, стороны согласовали, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предварительная вакцинация прибывших.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", - отметил Арсен Аваков.

Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность содействия со стороны израильской стороны в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партии вакцины из Израиля, где успешно прошла кампания вакцинации населения.

Вакцинация от коронавируса стартовала Израиле в декабре прошлого года. Сегодня эта страна является мировым лидером по уровню вакцинации. Более 50% населения страны получили как минимум одну дозу препарата (из двух необходимых).

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В 2019-м в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В прошлом году в связи с ростом количества больных коронавирусом въезд иностранцев в Украину был запрещен до 28 сентября, однако в Украину пытались попасть тысячи паломников.

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