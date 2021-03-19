Президентом Танзании впервые стала женщина

Пост заняла Самия Сулуху Хасан, бывшая до этого вице-президентом.

Президентом Танзании впервые стала женщина
Самія Сулуху Хасан
Фото: wikipedia

Впервые в истории Танзании пост президента заняла женщина. В пятницу, 19 марта, к присяге была приведена 61-летняя Самия Сулуху Хасан, ранее занимавшая должность вице-президента.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я, Самия Сулуху Хасан, обещаю быть честной, соблюдать и защищать Конституцию Танзании", - приводят местные СМИ слова из президентской присяги.

Прежний президент Танзании Джон Магуфули неожиданно умер в среду в возрасте 61 года. Он занимал пост главы государства с 2015 года.

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