Новостей.COM ⇒
2021-03-19
Президентом Танзании впервые стала женщина
Пост заняла Самия Сулуху Хасан, бывшая до этого вице-президентом.
Самія Сулуху Хасан
Фото: wikipedia
Впервые в истории Танзании пост президента заняла женщина. В пятницу, 19 марта, к присяге была приведена 61-летняя Самия Сулуху Хасан, ранее занимавшая должность вице-президента.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я, Самия Сулуху Хасан, обещаю быть честной, соблюдать и защищать Конституцию Танзании", - приводят местные СМИ слова из президентской присяги.
Прежний президент Танзании Джон Магуфули неожиданно умер в среду в возрасте 61 года. Он занимал пост главы государства с 2015 года.