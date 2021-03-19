Бывший депутат Киевского облсовета сбежал после приговора ВАКС

Александра Мефодия ищет полиция.

Бывший депутат Киевского облсовета сбежал после приговора ВАКС
Фото: Lb.ua

Бориспольский отдел полиции объявил в розыск бывшего депутата Киевского областного совета Александра Мефодия.

Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на разыскной реестр МВД.

Летом 2020 года Высший антикоррупционный суд признал Мефодия виновным в злоупотреблении влиянием с требованием неправомерной выгоды (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В январе 2021 года апелляционная палата ВАКС смягчила приговор, назначив Мефодию окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев реального лишения свободы.

Измененный приговор вступил в силу с момента оглашения постановления апелляционного суда, но посадить депутата не смогли.

После решения апелляции Мефодий исчез.

Напомним, что бывшего депутата судили за получение взятки в размере 5 тыс. долларов за воздействие на сотрудников правоохранительных органов с целью возврата имущества, изъятого у частного предпринимателя.

Мефодий представлял Радикальную партию Олега Ляшко.

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