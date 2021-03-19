НАБУ проверяет Левочкиных на причастность к скупке земель на Закарпатье - "Схемы"

Национальное антикоррупционное бюро проверяет на причастность к уголовным преступлениям народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлию и Сергея Левочкиных в рамках расследования производства о хищении средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответ на запрос журналистов "Схем", ранее обнародовавших расследование о возможной причастности этих политиков к скупке земли на Закарпатье под Олимпиаду за выведенные из бюджета деньги.

Журналисты проекта «Схемы» проанализировали переписки экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Электронные письма, охватывающие период с 2014 по 2016 годы, среди прочего, свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Это одна из компаний, через которую, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта «Олимпийская надежда», когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.

Опубликованная журналистами переписка указывает на то, что Юлия Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта. Это расследование продолжается.

Проект «Олимпийская надежда» так и не был реализован, в частности потому, что предназначенные для этого средства были выведены в офшоры - что является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств. Среди подозреваемых по делу - родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект и был ответственным за реализацию «Олимпийской надежды».

"Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Андрей Ермак в июле 2020 года отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Лейтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве. Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Юлии Левочкиной, говорилось в расследовании программы «Схемы» в сотрудничестве со словацким Центром журналистских расследований имени Яна Куцяка", - отмечают расследователи.