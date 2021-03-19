Под Кабинетом министров провели "Глобальную забастовку за климат"
Участники требуют от власти принять решения, которые помогут сохранению экологии в стране.
Под Кабмином 19 марта собралась акция "Глобальная забастовка за климат", участники которой требуют принятия неотложных мер для решения климатического кризиса.
В мероприятии приняли участие около 20 человек, сообщил LB.ua. В этот день подобные акции проводят по всему миру, говорится на странице митинга в Facebook.
"Лозунг забастовки: "Хватит пустых обещаний!" В Киеве мы обращаемся к Кабинету министров Украины и Верховной Раде с требованием принятия неотложных мер по решению климатического кризиса", - говорится на странице.
Активисты требуют:
- утвердить цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до уровня 72% начиная с 1990 года
- принять углеродную нейтральность к 2050 году
- внедрить климатическое образование в Украине
- объявить чрезвычайное климатическое положение в Украине
Напомним, сейчас в Украине работают над созданием Стратегии адаптации к изменениям климата - документа, о котором заговорили еще десять лет назад. В первом материале из серии публикаций об изменении климата и природы в Украине LB.ua рассказывает о о том, как Украина попала в зону наибольших изменений климата в Европе.