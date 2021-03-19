В Украине на 92 тысячи прививок зафиксировали всего 455 незначительных побочных реакций

"Это 0,5% - такой же процент, как при любой рутинной вакцинации".

В Украине на 92 тысячи прививок против коронавируса зафиксировали всего 455 незначительных побочных реакций.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Чтобы вы понимали. Более 92 тысяч вакцинированных в Украине на сегодняшний день - и всего 455 незначительных побочных реакций. Это 0,5% - такой же процент, как при любой рутинной вакцинации", - сообщил Степанов.

По официальным данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации в Украине привито 92 714 человек. Из них один человек получил две дозы вакцины, остальные - по одной.

Все прививки в Украине пока делали вакциной AstraZeneca индийского производства.

Напомним, что обычной реакцией на вакцинацию являются покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах.