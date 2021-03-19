В Украине на 92 тысячи прививок зафиксировали всего 455 незначительных побочных реакций

"Это 0,5% - такой же процент, как при любой рутинной вакцинации".

В Украине на 92 тысячи прививок зафиксировали всего 455 незначительных побочных реакций
Фото: Телеканал Рада

В Украине на 92 тысячи прививок против коронавируса зафиксировали всего 455 незначительных побочных реакций.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Чтобы вы понимали. Более 92 тысяч вакцинированных в Украине на сегодняшний день - и всего 455 незначительных побочных реакций. Это 0,5% - такой же процент, как при любой рутинной вакцинации", - сообщил Степанов.

По официальным данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации в Украине привито 92 714 человек. Из них один человек получил две дозы вакцины, остальные - по одной.

Все прививки в Украине пока делали вакциной AstraZeneca индийского производства.

Напомним, что обычной реакцией на вакцинацию являются покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
В "Слуге народа" требуют расследовать деятельность в Украине роSSийской группировки "Лужники"
В Сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на 300 млн долларовВ Сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на 300 млн долларов
В Украине появятся Центры креативной экономикиВ Украине появятся Центры креативной экономики
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в УкраинеЗеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине
Корея может выделить Украине грант на пре-ТЭО для строительства евроколеиКорея может выделить Украине грант на пре-ТЭО для строительства евроколеи
Посол Великобритании в Украине вакцинировалась от COVID-19 препаратом CovishieldПосол Великобритании в Украине вакцинировалась от COVID-19 препаратом Covishield
В МОЗ посчитали количество побочных реакций от COVID-вакцинации в УкраинеВ МОЗ посчитали количество побочных реакций от COVID-вакцинации в Украине
Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам и церкви, - опросУкраинцы больше всего доверяют армии, волонтерам и церкви, - опрос
Степанов назвал условие введения локдауна в УкраинеСтепанов назвал условие введения локдауна в Украине
Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей"Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей"
Последние новости
Подгружаем последние новости