Президент Литвы на украинском языке выступил в Верховной Раде

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде в рамках визита в Украину. Первую часть речи он провозгласил на украинском языке.

"Я прибыл в вашу страну с посланием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на языке, который долго преследовался и подвергался уничтожению, но не был уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я вам скажу, помогут проложить путь к общему будущему", - отметил президент Литвы .

Науседа добавил, что 30 лет назад, когда Литва защищала свою свободу, украинские добровольцы помогали ей в этом. Президент в очередной раз продемонстрировал позицию относительно преступной оккупации Крыма Россией и поддержки независимости и суверенитета Украины.

"Крым - это Украина!" - подчеркнул президент. Депутаты его выступлению аплодировали стоя.

Следующую часть речи Науседа провозгласил на литовском. Он призвал РоSSию безотлагательно выполнить требования Минских соглашений.

"Санкции против РоSSии должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории. Не сомневаемся, что крепкой Украине место в крепкой Европе. Литва всегда поддерживала вас на пути в ЕС и НАТО. Мы знаем, что вас ждут испытания, и готовы поделиться опытом", - заявил литовский лидер.

Напомним, что вчера Гитанас Науседа прибыл с двухдневным визитом в Украину. Он встретился с президентом Украины, а на совместной пресс-конференции призвал мир укрепить санкции против РоSSии.