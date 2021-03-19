Президент Литвы на украинском языке выступил в Верховной Раде

Науседа отметил поддержку целостности Украины и призвал РоSSию безотлагательно выполнить требования Минских соглашений.

Президент Литвы на украинском языке выступил в Верховной Раде
Науседа в Раді
Фото: скріншот

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде в рамках визита в Украину. Первую часть речи он провозгласил на украинском языке.

"Я прибыл в вашу страну с посланием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на языке, который долго преследовался и подвергался уничтожению, но не был уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я вам скажу, помогут проложить путь к общему будущему", - отметил президент Литвы .

Науседа добавил, что 30 лет назад, когда Литва защищала свою свободу, украинские добровольцы помогали ей в этом. Президент в очередной раз продемонстрировал позицию относительно преступной оккупации Крыма Россией и поддержки независимости и суверенитета Украины.

"Крым - это Украина!" - подчеркнул президент. Депутаты его выступлению аплодировали стоя.

Следующую часть речи Науседа провозгласил на литовском. Он призвал РоSSию безотлагательно выполнить требования Минских соглашений.

"Санкции против РоSSии должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории. Не сомневаемся, что крепкой Украине место в крепкой Европе. Литва всегда поддерживала вас на пути в ЕС и НАТО. Мы знаем, что вас ждут испытания, и готовы поделиться опытом", - заявил литовский лидер.

Напомним, что вчера Гитанас Науседа прибыл с двухдневным визитом в Украину. Он встретился с президентом Украины, а на совместной пресс-конференции призвал мир укрепить санкции против РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президентаСын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента
В Раде планируют отменить следующую пленарную неделюВ Раде планируют отменить следующую пленарную неделю
Президент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSииПрезидент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSии
Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президентаДубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
В Раде оценили перспективы голосования за денонсацию "харьковских соглашений"В Раде оценили перспективы голосования за денонсацию "харьковских соглашений"
47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента, - опрос47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента, - опрос
В "Слуге народа" допускают возможность внеочередного заседания Верховной РадыВ "Слуге народа" допускают возможность внеочередного заседания Верховной Рады
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
В Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 годуВ Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 году
Руководитель антикоррупционной прокуратуры выступил против увольнения СытникаРуководитель антикоррупционной прокуратуры выступил против увольнения Сытника
Последние новости
Подгружаем последние новости