Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой. Оклад — 29,4 тысяч
Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Об этом
Должностной оклад председателя составит 29,4 тыс. гривен, а также возможны различные надбавки и премии.
Требования к кандидату
От кандидата на должность председателя требуется минимум 7 лет стажа работы, опыт работы на должностях категории «А» или «Б» либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики.
Кандидат должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.
Предыстория
В апреле 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Он был назначен на должность путем заключения контракта только на период действия карантина.
По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис президента «на согласование».
Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя ГНС по контракту. Конкурс на эту должность состоится после карантина.