Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой. Оклад — 29,4 тысяч

Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 17 марта 2021 года №?203-р.

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Должностной оклад председателя составит 29,4 тыс. гривен, а также возможны различные надбавки и премии.

Требования к кандидату

От кандидата на должность председателя требуется минимум 7 лет стажа работы, опыт работы на должностях категории «А» или «Б» либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики.

Кандидат должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.

Предыстория

В апреле 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Он был назначен на должность путем заключения контракта только на период действия карантина.

По информации СМИ , кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис президента «на согласование».

Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя ГНС по контракту. Конкурс на эту должность состоится после карантина.