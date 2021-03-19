Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой. Оклад — 29,4 тысяч

Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 17 марта 2021 года №?203-р.

Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой. Оклад — 29,4 тысяч
Фото: delo.ua

Должностной оклад председателя составит 29,4 тыс. гривен, а также возможны различные надбавки и премии.

Требования к кандидату

От кандидата на должность председателя требуется минимум 7 лет стажа работы, опыт работы на должностях категории «А» или «Б» либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики.

Кандидат должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.

Предыстория

В апреле 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Он был назначен на должность путем заключения контракта только на период действия карантина.

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал министр финансов Сергей Марченко и водил его в Офис президента «на согласование».

Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя ГНС по контракту. Конкурс на эту должность состоится после карантина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Болгария объявила десятидневный локдаун с понедельникаБолгария объявила десятидневный локдаун с понедельника
У Кабмина прошла акция с требованием передать Гостиный двор общине КиеваУ Кабмина прошла акция с требованием передать Гостиный двор общине Киева
Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака (обновлено)Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака (обновлено)
Кличко требует от правительства отдать городу 11 тысяч койко-местКличко требует от правительства отдать городу 11 тысяч койко-мест
"Слуга народа" сменила главу парторганизации на Житомирщине"Слуга народа" сменила главу парторганизации на Житомирщине
Главу спецслужбы Словакии задержали за коррупцию
ГБР объявило подозрение экс-главе инженерной службы из-за подрыва трех военных на ДонбассеГБР объявило подозрение экс-главе инженерной службы из-за подрыва трех военных на Донбассе
Кабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУКабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУ
Кабмин уволил главу ГосрыбагентстваКабмин уволил главу Госрыбагентства
Вступил в силу закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"Вступил в силу закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"
Последние новости
Подгружаем последние новости