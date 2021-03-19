В 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследование

Несмотря на катастрофическую ситуацию с медкадрами, численность зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одной из самых высоких.

Ситуация с медицинскими кадрами в Украине катастрофическая. По оценкам экспертов, с начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в докладе Центра Разумкова "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. В то же время, по данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 000 врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи.

Вместе с тем в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2000 врачей и 3000 медицинских сестер Украины.

«Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял т.н. «Ковидний акт», соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которой отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей. Этой же поправкой врачам, которые лечат больных ковидом, вдвое повысили зарплаты. Вместе с надбавками их заработная плата составляет около 12-15 тыс. злотых (около 100 тыс. гривен)», - отмечается в докладе.

В Украине в апреле-сентябре 2020 года среднемесячные расходы на оплату труда (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляли:

руководители учреждений - 23,5 тыс. грн;

врачи - около 9 000 грн;

средний медперсонал - 7 500 грн;

младший медперсонал - 6 100 грн.

"При этом, на фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами, численность зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одной из самых высоких - 28,4 тыс. человек (против 17 тыс. в 2019 году.), что составляет 6,4% от всех безработных. А количество зарегистрированных вакансий, по состоянию на 1 ноября 2020 года, в сфере здравоохранения составляла 27,7 тыс. против 43,4 тыс. ед. в 2019 г. (7,6%)", - отмечают ученые.

Несмотря на нехватку медицинского персонала, в условиях приостановления всех плановых операций, кроме экстренных случаев, происходит запланированное массовое высвобождение медицинских работников, что связано с массовой ликвидацией медицинских учреждений. Так, из общего числа предупреждений о массовом высвобождении 29% составляли работники сфер здравоохранения и предоставления социальной помощи.