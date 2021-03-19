Шкарлет: ГИА для 4-х и 9-х классов отменили из-за дистанционного обучения

Министр не согласен, что учеба через интернет провалилась.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что государственную итоговую аттестацию для 4-х и 9-х классов отменили, чтобы не дискриминировать детей, учившихся дистанционно.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"ГИА в 4-х и 9-х классах отменена, чтобы поставить в равные условия тех детей, которые учились дистанционно в красных зонах, которые не имели возможности учиться в полноформатном режиме", - сказал Шкарлет.

Альтернативой ГИА, по словам министра, будут текущие контрольные оценки.

"Что касается оценки качества любой системы образования, в том числе дистанционного, ежеквартально государственная служба качества образования делает мониторинг, и нет подтвержденных цифр о провале системы дистанционного образования. Действительно, есть люди, которые не воспринимают дистанционное обучение, но в целом и Министерство образования, и профильный комитет никогда не ставили на одну ступень результаты дистанционной и очной формы обучения", - сказал министр.

Напомним, 17 марта Минобразования сообщило о том, что ученики, завершающие получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Пресс-служба МОН сообщала, что решение было принято в связи с "чрезвычайной ситуацией природного характера" - превышением порогового уровня заболеваемости респираторным вирусным заболеванием, то есть ковидом.