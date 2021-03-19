Под КГГА собрался митинг ФЛП против локдауна

Фото: Макс Требухов

В пятницу, 19 марта, у здания Киевской городской госадминистрации собрался митинг физических лиц-предпринимателей против локдауна, введенного в столице с 20 марта.

По словам протестующих, подобные пикеты проходят в разных городах. Возле здания КГГА стоят правоохранители, участники акции пытались зайти внутрь, однако полиция помешала, сообщил корреспондент LB.ua .

"Мы требуем поднять этот вопрос (закрытия некоторых видов бизнеса на карантин. - Ред.) перед Кабмином, принять меры для работы, чтобы люди могли работать... Мы оперативно собрались, вчерашнее решение было неожиданностью", - сообщил один из митингующих на видео, обнародованном на странице SaveФОП в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Протестующие также анонсировали акцию в правительственном квартале на 22 марта.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Решение об усилении карантинных ограничений в Киеве приняли городские власти. Киев пока находится в "оранжевой", а не "красной" зоне, но городская комиссия ТЭБ и ЧС решила сделать ограничения более жесткими из-за роста заболеваемости.

В частности, по 20 марта и по 9 апреля запрещены:

работа учреждений культуры (кино, театры, музеи, концертные залы)

массовые, развлекательные мероприятия

работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов гигиены и бытовой химии)

религиозные служения, если нет 10 кв. метров на человека

работа кафе и ресторанов, кроме работы на вынос

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи, то же касается фитнес-залов (но запрещены групповые занятия). Детские сады будут работать как обычно, школы после каникул - дистанционно. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме (с количеством пассажиров на местах для сидения 50%).