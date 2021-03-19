Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 18 марта, пророSSийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела получил смертельное пулевое ранение украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Возле населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 17 марта оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь в рядах ВСУ не было.

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