Советники лидеров "Нормандской четверки" обсудили прекращение огня на Донбассе

Встреча состоялась в формате видеоконференции.

Советники лидеров "Нормандской четверки" обсудили прекращение огня на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", на которой обсуждался возврат в режим полного прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча состоялась в формате видеоконференции.

Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишину, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские люди на украинской земле", - сказал Ермак.

Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия) может состояться уже в апреле. Однако точно говорить о ее проведении рано, ведь позиция РоSSии "меняется каждый день".

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