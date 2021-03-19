ЕСПЧ заблокировал экстрадицию в США американского добровольца "Правого сектора"

Печерский районный суд Киеве 18 марта перенес на 22 апреля заседание по рассмотрению ходатайства об аресте американца Крейга Лэнга, воевавшего в рядах "Правого сектора", а позже - в составе ВСУ на Донбассе. До 2 апреля в отношении Лэнга действует мера пресечения в виде личного обязательства, наложенная Винницким городским судом.

Как сообщает Радио Свобода, суд постановил перенести рассмотрение ходатайства из-за того, что получил материалы из Европейского суда по правам человека по этому делу.

Как пояснил один из адвокатов, Дмитрий Моргун, защита ветерана обратилась в ЕСПЧ сразу после того, как суд по результатам кассационного рассмотрения позволил экстрадировать Лэнга в США . Адвокаты просят международную инстанцию запретить Украине выдачу американца.

Он добавил, что в период до 20 апреля (дата, до которой как минимум ЕСПЧ заблокировал экстрадицию Лэнга, - ред.) украинское правительство и защитники Лэнга должны предоставить ЕСПЧ свои позиции по этому делу.

"Со стороны правительства должны быть представлены до 30 марта соответствующие документы и объяснения причин, почему от США Украина не потребовала тех гарантий, о которых мы писали неоднократно, объяснить ситуацию, как они видят, предоставить свои объяснения. А после этого, 14 апреля, нам дадут возможность по процедуре представить свое видение, свои ответы на то, что будет писать правительство. После чего с 14 по 20 апреля ЕСПЧ будет пересматривать эти позиции и выносить дополнительные решения", - рассказал адвокат.

По его словам, решение ЕСПЧ может заключаться или в полном отказе на жалобу адвокатов, что означает разблокирование экстрадиции, или в продолжении применения правила 39 (о промежуточных мерах), запрете экстрадиции и дальнейшем рассмотрении аппликационных жалоб с выдачей заключений.

Гарантии со стороны США , которых требует сторона защиты, заключаются в том, что Лэнга не осудят на пожизненное заключение или смертную казнь.

15 марта Киевский апелляционный суд в кассационной инстанции разрешил экстрадицию американца Крейга Лэнга, воевавшего на Донбассе в рядах "Правого сектора". Это произошло после того, как защита в апелляции добилась отмены разрешения на экстрадицию в феврале 2021 года.

Правоохранительные органы США требуют экстрадиции Крейга Лэнга, которого в Штатах подозревают в двойном убийстве с целью ограбления. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.

Лэнг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м, более года воевал на Донбассе вместе с добровольцами праворадикальной организации "Правый сектор".

В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Лэнг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.