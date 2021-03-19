ЕСПЧ заблокировал экстрадицию в США американского добровольца "Правого сектора"
Суд по рассмотрению ходатайства об аресте Крейга перенесен на 22 апреля.
Печерский районный суд Киеве 18 марта перенес на 22 апреля заседание по рассмотрению ходатайства об аресте американца Крейга Лэнга, воевавшего в рядах "Правого сектора", а позже - в составе ВСУ на Донбассе. До 2 апреля в отношении Лэнга действует мера пресечения в виде личного обязательства, наложенная Винницким городским судом.
Как сообщает Радио Свобода, суд постановил перенести рассмотрение ходатайства из-за того, что получил материалы из Европейского суда по правам человека по этому делу.
Как пояснил один из адвокатов, Дмитрий Моргун, защита ветерана обратилась в ЕСПЧ сразу после того, как суд по результатам кассационного рассмотрения позволил экстрадировать Лэнга в США. Адвокаты просят международную инстанцию запретить Украине выдачу американца.
Он добавил, что в период до 20 апреля (дата, до которой как минимум ЕСПЧ заблокировал экстрадицию Лэнга, - ред.) украинское правительство и защитники Лэнга должны предоставить ЕСПЧ свои позиции по этому делу.
"Со стороны правительства должны быть представлены до 30 марта соответствующие документы и объяснения причин, почему от США Украина не потребовала тех гарантий, о которых мы писали неоднократно, объяснить ситуацию, как они видят, предоставить свои объяснения. А после этого, 14 апреля, нам дадут возможность по процедуре представить свое видение, свои ответы на то, что будет писать правительство. После чего с 14 по 20 апреля ЕСПЧ будет пересматривать эти позиции и выносить дополнительные решения", - рассказал адвокат.
По его словам, решение ЕСПЧ может заключаться или в полном отказе на жалобу адвокатов, что означает разблокирование экстрадиции, или в продолжении применения правила 39 (о промежуточных мерах), запрете экстрадиции и дальнейшем рассмотрении аппликационных жалоб с выдачей заключений.
Гарантии со стороны США, которых требует сторона защиты, заключаются в том, что Лэнга не осудят на пожизненное заключение или смертную казнь.
15 марта Киевский апелляционный суд в кассационной инстанции разрешил экстрадицию американца Крейга Лэнга, воевавшего на Донбассе в рядах "Правого сектора". Это произошло после того, как защита в апелляции добилась отмены разрешения на экстрадицию в феврале 2021 года.
Правоохранительные органы США требуют экстрадиции Крейга Лэнга, которого в Штатах подозревают в двойном убийстве с целью ограбления. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.
Лэнг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м, более года воевал на Донбассе вместе с добровольцами праворадикальной организации "Правый сектор".
В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Лэнг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.