Рада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения закона об освобождении от ответственности производителей вакцин от COVID

Верховная Рада 19 марта планирует собраться на внеочередное заседание в 13 часов, сразу после планового заседания. Депутаты собираются внести изменения в календарный план сессии и рассмотреть закон для получения вакцин от коронавируса в рамках COVAX.

Главный консультант Аппарата Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов в Telegram сообщил, что нардепы собираются приостановить пленарные заседания до 13 апреля в связи с ухудшением эпидситуации.

Также вне очереди должны рассмотреть законопроект №5247 "О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства".

"Он предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты)", - пояснил Фролов.

Он добавил, что утром начинается сбор подписей для проведения внеочередного заседания.

В пояснительной записке к законопроекту №5247 говорится, что "участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин".