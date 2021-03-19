Мендель не будет вести программу на телеканале "Дом"

В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не будет вести программу "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" на постоянной основе. Выпуск с ее участием был пилотным, в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.

Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

Как отмечается, телеканал "Дом" запускает новую серию программ "Взгляд с Банковой", в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента.

Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудитории канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей отвечать на вопросы как спикер президента и объяснить позицию власти по актуальным темам.

Пилотная версия, которая была представлена в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и дать обратную связь.

В следующих эпизодах серии программ "Взгляд из Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов.

"Мы учли мнения аудитории и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей относительно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашенные спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.