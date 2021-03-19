Против Рожковой и нескольких сотрудников НБУ возбуждено уголовное дело - СМИ

Им могут быть предъявлены обвинения в государственной измене.

Против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, а также нескольких сотрудников, которые работали над национализацией ПриватБанка в 2016 году, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает "Kyiv Post" со ссылкой на документ Генеральной прокуратуры.

По информации газеты, им могут быть предъявлены обвинения в государственной измене за раскрытие НБУ информации ряда компаний, в частности аудиторской компании Kroll, консалтинговой компании AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells and Asters.

Все эти компании были наняты государством для расследования ситуации в ПриватБанке, из которого перед национализацией менеджментом было выведено 5,5 млрд долларов.

Рожкова заявила "Kyiv Post", что ей неизвестно о каких-либо обвинения против нее, но нападки из-за сотрудничества НБУ с иностранными компаниями не являются чем-то новым.

"Это просто сюрреалистично", - сообщила она.

"Коломойский постоянно пытался получить доступ к следствию различными способами. Они ударили по НБУ, чтобы он прекратил сотрудничество с этими компаниями, пытались публично дискредитировать это сотрудничество, говоря, что оно было дорогим, что мы не знаем, куда идут деньги", - сказал журналист Андрей Яницкий, который расследовал дело "ПриватБанка".

По его словам, Kroll имел доступ к информации Министерства финансов США , а также к инструментам для анализа огромного объема автоматизированных транзакций, задействованных в схеме мошенничества в ПриватБанке.

Источники Kyiv Post на условиях анонимности сообщили, что за расследованием может стоять или нынешний глава национального банка Кирилл Шевченко, или кто-то в Офисе президента Владимира Зеленского. Такое дело ведется Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований.

Напомним, что 10 марта сайт "НВ" опубликовал интервью с Рожковой, которое, по словам спикера, департамент коммуникаций Нацбанка пытался запретить.

За предыдущее интервью газете Kyiv Post Рожкова получила выговор, а ее полномочия серьезно урезали.