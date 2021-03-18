Сенат США утвердил Бернса директором ЦРУ
Соответствующее решение Сенат принял единогласно.
Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.
Об этом сообщает Reuters.
Решение утвердить бывшего посла в РоSSии и бывшего заместителя государственного секретаря США Бернса на пост главы агентства Сенат принял единогласно.
Ранее, 3 марта, Комитет Сената США по вопросам разведки единогласно утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления США.
На своем посту Бернс, как ожидается, сосредоточится, в частности, на расследовании недавних хакерских атак на правительство США.
Напомним, 25-26 февраля 2014 года Бернс был первым дипломатом, который посетил Украину после Революции Достоинства. Он побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором отпевали погибших, а также провел беседы с активистами Майдана - представителями медицинской службы, религиозными деятелями, членами общественных организаций.
В 2005-2008 годах Бернс был послом США в РоSSии, позже его сменил на этом посту Майкл Макфол.