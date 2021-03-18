Сенат США утвердил Бернса директором ЦРУ

Соответствующее решение Сенат принял единогласно.

Сенат США утвердил Бернса директором ЦРУ
Фото: sovinformburo.com

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает Reuters.

Решение утвердить бывшего посла в РоSSии и бывшего заместителя государственного секретаря США Бернса на пост главы агентства Сенат принял единогласно.

Ранее, 3 марта, Комитет Сената США по вопросам разведки единогласно утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления США.

На своем посту Бернс, как ожидается, сосредоточится, в частности, на расследовании недавних хакерских атак на правительство США.

Напомним, 25-26 февраля 2014 года Бернс был первым дипломатом, который посетил Украину после Революции Достоинства. Он побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором отпевали погибших, а также провел беседы с активистами Майдана - представителями медицинской службы, религиозными деятелями, членами общественных организаций.

В 2005-2008 годах Бернс был послом США в РоSSии, позже его сменил на этом посту Майкл Макфол.

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