Разговор между Байденом и Зеленским состоится, - посольство США

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом".

Телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится "без никаких предпосылок".

Об этом говорится в ответе посольства Соединенных Штатов Америки на запрос "Европейской правды".

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - отметил представитель посольства Дэниэл Лангенкемп.

Дипломат отметил, что президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других высокопоставленных лиц также уже контактировали или имеют запланированные переговоры", - отметили в посольстве.

Там также напомнили о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину оккупации Крыма, а также о предоставлении Украине транша безопасности помощи в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против нечестных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - говорится в сообщении.

Причиной задержки с телефонными переговорами между Байденом и Зеленским в посольстве назвали занятость Байдена внутренними проблемами в США .

"Но разговор состоится, мы убеждены", - добавил Лангенкемп.

Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед этим бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что США должны восстановить стратегическое партнерство с Украиной , а президент Джо Байден - позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Волкер отметил, что Президент Байден говорил с Владимиром Путиным об Украине через неделю пребывания на этой должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой роSSийской агрессии. "Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил главам почти 30 других государств", - сказал Волкер.