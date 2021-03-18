В "Слуге народа" требуют расследовать деятельность в Украине роSSийской группировки "Лужники"

Группа по сфальсифицированным документам завладела рядом объектов критической энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависят военные части Минобороны.

Народный депутат Украины IX созыва от "Слуги народа" Марьяна Безуглая передала в СБУ и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) информацию о деятельности в Украине роSSийской преступной группировки "Лужники".

Об этом она сообщила в Facebook.

"Уже 2021 год, а разнообразная информация свидетельствует, что в Украине действует группировка с роSSийским капиталом, так называемая группа «Лужники», которая предоставляет финансовое и материальное содействие оккупационным властям Крыма, совместно с оборонным концерном РФ ГК «Ростех» принимает участие в разработке и изготовлении товаров военного назначения для армии страны-агрессора".

По ее информации, группа по сфальсифицированным документам завладела рядом объектов критической энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависят военные части Минобороны, и другие важные структуры, рейдерски захватив ряд крупных субъектов с большой ликвидностью (гостиницы и ТРЦ в центре Киева и в других городах Украины), использовала их как залог в роSSийском «ВТБ» и на полученный кредит стала владельцем ведущего электрометаллургического завода. Руководители этой организации, действующие в интересах РФ, находятся под санкциями США и ЕС.

"На основании информирования мной СБУ сведения внесены в ЕРДР (пришлось настаивать на рассмотрении вопроса!) И начато досудебное расследование по уголовным производствах по ч.2 ст.110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч.1 ст.255 («Создание преступной организации») и ч.3 ст.206 («Противодействие законной хозяйственной деятельности») Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в СНБОУ для использования в ходе подготовки решений. Ожидаю надлежащей проработки", - отметила Безуглая.

С "Лужниковской" группой связывают советника заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко Бориса Баума, который работал топ-менеджером финансово-промышленного холдинга VS Energy. Совладельцем этой группы до 2021 года был роSSийский олигарх Александр Бабаков.

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