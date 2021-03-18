Группа по сфальсифицированным документам завладела рядом объектов критической энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависят военные части Минобороны.

Народный депутат Украины IX созыва от "Слуги народа" Марьяна Безуглая передала в СБУ и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) информацию о деятельности в Украине роSSийской преступной группировки "Лужники".

Об этом она сообщила в Facebook.

"Уже 2021 год, а разнообразная информация свидетельствует, что в Украине действует группировка с роSSийским капиталом, так называемая группа «Лужники», которая предоставляет финансовое и материальное содействие оккупационным властям Крыма, совместно с оборонным концерном РФ ГК «Ростех» принимает участие в разработке и изготовлении товаров военного назначения для армии страны-агрессора".

По ее информации, группа по сфальсифицированным документам завладела рядом объектов критической энергетической инфраструктуры Украины, от которых зависят военные части Минобороны, и другие важные структуры, рейдерски захватив ряд крупных субъектов с большой ликвидностью (гостиницы и ТРЦ в центре Киева и в других городах Украины), использовала их как залог в роSSийском «ВТБ» и на полученный кредит стала владельцем ведущего электрометаллургического завода. Руководители этой организации, действующие в интересах РФ , находятся под санкциями США и ЕС .

"На основании информирования мной СБУ сведения внесены в ЕРДР (пришлось настаивать на рассмотрении вопроса!) И начато досудебное расследование по уголовным производствах по ч.2 ст.110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч.1 ст.255 («Создание преступной организации») и ч.3 ст.206 («Противодействие законной хозяйственной деятельности») Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в СНБОУ для использования в ходе подготовки решений. Ожидаю надлежащей проработки", - отметила Безуглая.

С "Лужниковской" группой связывают советника заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко Бориса Баума, который работал топ-менеджером финансово-промышленного холдинга VS Energy. Совладельцем этой группы до 2021 года был роSSийский олигарх Александр Бабаков.